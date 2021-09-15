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رئيس جمعية المصارف سليم صفير بعد لقائه الرئيس عون: المصارف على استعداد للمشاركة في الخطوات التي من شأنها النهوض باقتصاد لبنان من جديد

Lebanon 24
15-09-2021 | 07:07
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