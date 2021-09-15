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يستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفدا من تكتل لبنان القوي السادسة مساء في منزله في بيروت

Lebanon 24
15-09-2021 | 09:50
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