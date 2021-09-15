أخبار عاجلة

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيصبح وزيرا للعدل ونائبا لرئيس الوزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة (رويترز)

Lebanon 24
15-09-2021 | 10:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
تشكيلة الحكومة الجديدة: هنري خوري وزيراً للعدل - موريس سليم وزيراً للدفاع الوطني
lebanon 24
16/09/2021 09:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني يقول إنه سيتم استغلال الساعات المتبقية لإعادة البريطانيين إلى البلاد(رويترز)
lebanon 24
16/09/2021 09:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قنا: وزير الخارجية القطري بحث مع مبعوث رئيس الوزراء البريطاني التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان
lebanon 24
16/09/2021 09:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: وزيرا الخارجية والدفاع شددا للرئيس الأفغاني على أن واشنطن لا تزال تستثمر في أمن أفغانستان
lebanon 24
16/09/2021 09:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:59 | 2021-09-16
01:04 | 2021-09-16
00:33 | 2021-09-16
00:17 | 2021-09-16
22:06 | 2021-09-15
21:39 | 2021-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website