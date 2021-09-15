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باسيل لـ"التلفزيون العربي": لو اعتمدت خطة الكهرباء التي وضعناها عام 2010 كنا وفرنا الكثير على اللبنانيين مما نعانيه اليوم ونأمل ان تتمكن الحكومة الجديدة من معالجة موضوع الطاقة

Lebanon 24
15-09-2021 | 14:49
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