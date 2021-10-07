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طيران الجزيرة الكويتية تقول إن انذارا كاذبا بوجود قنبلة سبب هبوطا اضطراريا لطائرتها بمطار طرابزون

Lebanon 24
07-10-2021 | 05:55
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