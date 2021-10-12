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المجلس الأعلى للدفاع: التداول في طلب المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت للحصول على اذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة بصفة مدعى عليه واتخذ القرار المناسب بشأنه

Lebanon 24
12-10-2021 | 09:31
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