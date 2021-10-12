باسيل: من عناوين خطتنا للمرحلة المقبلة التوزيع العادل للخسائر وتحفيز الاقتصاد وقانون المنافسة ووقف الاحتكار وتصفير العجز والضريبة الموحدة والتصاعدية

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