أخبار عاجلة

انطلاق قمة مجموعة العشرين المخصصة لبحث الوضع في أفغانستان (العربية)

Lebanon 24
12-10-2021 | 11:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء إيطاليا: الصين وروسيا لم تشاركا في قمة مجموعة العشرين الخاصة بأفغانستان
lebanon 24
12/10/2021 20:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نسعى للبحث مع طالبان في تأمين خروج أجانب وأفغان من أفغانستان (العربية)
lebanon 24
12/10/2021 20:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء إيطاليا: قمة مجموعة العشرين الاستثنائية حول أفغانستان ستعقد في 12 تشرين الأول
lebanon 24
12/10/2021 20:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يستقبل ميركل لبحث الوضع حول أفغانستان
lebanon 24
12/10/2021 20:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:57 | 2021-10-12
13:42 | 2021-10-12
13:32 | 2021-10-12
13:20 | 2021-10-12
13:16 | 2021-10-12
13:04 | 2021-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website