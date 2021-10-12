مقررات جلسة مجلس الوزراء: تعيين اعضاء مجلس الأوسمة، السادة: علي حمد، أنطوان شقير، عدنان ضاهر، العميد ميشال أبو رزق، العميد علي مكي، على ان يكون السيد علي حمد عميداً للمجلس

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