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الخارجية الأميركية: تنظيم الدولة في خراسان تهديد لحركة طالبان وللولايات المتحدة وشركائها

Lebanon 24
12-10-2021 | 14:48
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