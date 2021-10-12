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البيت الأبيض: نأمل بأن يشكل مجلس النواب العراقي الجديد حكومة تعكس إرادة الشعب وتطلعاته

Lebanon 24
12-10-2021 | 15:16
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