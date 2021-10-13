28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار
Lebanon 24
13-10-2021
|
00:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار (التحكم المروري)
13/10/2021 11:05:40
13/10/2021 11:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار
13/10/2021 11:05:40
13/10/2021 11:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولا الى خلدة (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولا الى خلدة (التحكم المروري)
13/10/2021 11:05:40
13/10/2021 11:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار (التحكم المروري)
13/10/2021 11:05:40
13/10/2021 11:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
خبر مفرح إلى اللبنانيين عن الكهرباء والتغذية.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبر مفرح إلى اللبنانيين عن الكهرباء والتغذية.. إليكم الجديد
14:00 | 2021-10-12
12/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم السعر المتوقع
Lebanon 24
تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم السعر المتوقع
14:09 | 2021-10-12
12/10/2021 02:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة
08:26 | 2021-10-12
12/10/2021 08:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
4 أبراج ملوك الكاريزما.. الأسد يبهر الناس بذكائه فمن البقية؟
Lebanon 24
4 أبراج ملوك الكاريزما.. الأسد يبهر الناس بذكائه فمن البقية؟
09:00 | 2021-10-12
12/10/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يستمر بالارتفاع
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يستمر بالارتفاع
13:42 | 2021-10-12
12/10/2021 01:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:04 | 2021-10-13
بريطانيا تصف التوقيع على خطة عمل لإخراج المرتزقة من ليبيا بالخطوة الهامة (العربية)
03:45 | 2021-10-13
التحكم المروري: قطع السير محلة نزلة القنطاري باتجاه السان جورج بسبب تعطل صهريج في المحلة وتحويله الى الطرقات الفرعية المجاورة
03:37 | 2021-10-13
الخارجية الأميركية: نحث السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار المرفأ
03:33 | 2021-10-13
التحكم المروري: قطع السير على طريق عام الحصنية العبدة
03:24 | 2021-10-13
وزير الصحة الروسي: قريبا سننشر نتائج التجارب للقاح مدمج لكوفيد19 والانفلونزا في جرعة واحدة
03:09 | 2021-10-13
باريس: مقتل جندي فرنسي في "حادث" في مالي
فيديو
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
10:22 | 2021-10-12
13/10/2021 11:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أسد يختبىء في مرحاض عام بانتظار فريسة! (فيديو)
Lebanon 24
أسد يختبىء في مرحاض عام بانتظار فريسة! (فيديو)
08:28 | 2021-10-12
13/10/2021 11:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
11:00 | 2021-10-10
13/10/2021 11:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact