أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: نحث السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار المرفأ

Lebanon 24
13-10-2021 | 03:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"العفو الدولية": السلطات اللبنانية تعرقل مجرى العدالة في تحقيقات انفجار المرفأ
lebanon 24
13/10/2021 15:14:26 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تدعو للاسراع باستكمال تحقيق شامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت
lebanon 24
13/10/2021 15:14:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"نأسف لتعليق التحقيق بانفجار المرفأ".. الخارجية الفرنسية: للبنانيين الحق بمعرفة الحقيقة
lebanon 24
13/10/2021 15:14:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة الإقليمية بإسم الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث: اميركا على تواصل مع شركائنا في لبنان لتوفير دعم لمساعدة السلطات اللبنانية للقيام بواجباتها (LBCI)
lebanon 24
13/10/2021 15:14:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:39 | 2021-10-13
07:27 | 2021-10-13
07:10 | 2021-10-13
07:00 | 2021-10-13
06:59 | 2021-10-13
06:57 | 2021-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website