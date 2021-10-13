عون استقبل وزيرة الإعلام السابقة منال عبد الصمد التي شكرته على الدعم الذي لقيته خلال تحملها المسؤولية الوزارية كما قدمت له تقريراً بما تحقق خلال وجودها في الوزارة والمشاريع التي ينبغي متابعتها في المرحلة المقبلة

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