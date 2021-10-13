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أخبار عاجلة
الرئيس عون عرض مع النائب جورج عطالله الأوضاع العامة وحاجات منطقة الكورة والمشاريع الإنمائية فيها
Lebanon 24
13-10-2021
|
04:12
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