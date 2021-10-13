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مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: بعد التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم
Lebanon 24
13-10-2021
|
06:44
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