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وزير الداخلية من حالات: الطائرة التي سقطت كان على متنها شخصان والوزارة استنفرت جميع الأجهزة فور تبلغ الخبر

Lebanon 24
13-10-2021 | 06:57
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