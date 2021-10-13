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أخبار عاجلة
منظمة الصحة العالمية: الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أدنى مستوياتها منذ عام ولكن عدد الوفيات لا يزال مرتفعا
Lebanon 24
13-10-2021
|
09:27
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