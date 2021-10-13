أخبار عاجلة

المركبة بلو أوريجن عادت إلى الأرض وعلى متنها 4 بينهم الممثل الأميركي وليام شاتنر

Lebanon 24
13-10-2021 | 11:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إقلاع المركبة الفضائية سبيس إكس إلى الفضاء وعلى متنها أربعة سياح
lebanon 24
13/10/2021 22:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مركبة بلو أوريجن تعود إلى الأرض بعد رحلة استمرت دقائق معدودة في الفضاء (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/10/2021 22:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الممثلة بونيتا سعادة تعبّر عن حزنها بصورة... خسرت والديها بأقل من سنّة: "تركتونا بكير"
lebanon 24
13/10/2021 22:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تحطّم طائرة في وسط روسيا وعلى متنها 16 راكباً (أ ف ب)
lebanon 24
13/10/2021 22:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:59 | 2021-10-13
14:51 | 2021-10-13
14:47 | 2021-10-13
14:40 | 2021-10-13
14:32 | 2021-10-13
14:19 | 2021-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website