أخبار عاجلة

الرئيس المصري يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره التونسي دعم القاهرة لكافة الخطوات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار في تونس (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
13-10-2021 | 14:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
‏حزب التحالف من أجل تونس يطالب الرئيس قيس سعيد باتخاذ كل الإجراءات القانونية لسحب الامتيازات التي يتمتّع بها منصف المرزوقي كرئيس سابق (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
14/10/2021 00:54:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: اتفاق بين السيسي والرئيس التونسي على إنهاء الأزمة الليبية بما يمهد لعودة الأمن والاستقرار من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر
lebanon 24
14/10/2021 00:54:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي قيس سعيد يعرب في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي عن أسفه لقرار باريس تخفيض التأشيرات الممنوحة للتونسيين
lebanon 24
14/10/2021 00:54:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي: سنعمل على تشكيل الحكومة في أقرب وقت (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
14/10/2021 00:54:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:50 | 2021-10-13
17:49 | 2021-10-13
17:30 | 2021-10-13
17:01 | 2021-10-13
15:30 | 2021-10-13
15:29 | 2021-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website