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النرويج: شخص مسلح بـ"قوس آليّ" قتل وجرح عددا من الأشخاص في "كونجسبرج" جنوب البلاد

Lebanon 24
13-10-2021 | 15:30
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