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أخبار عاجلة
إعلام النظام: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية جنوب تدمر في حمص
Lebanon 24
13-10-2021
|
17:30
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