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النائب علي درويش: الحكومة مستمرّة وستقوم بواجبها والموضوع الحاصل هو قضائي وستكون له مخارج بوعي وحكمة الجميع في هذه المرحلة المفصلية (صوت كل لبنان)

Lebanon 24
14-10-2021 | 00:39
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