القاضي حاتم ماضي لـ"صوت كل لبنان": مجلس الوزراء يملك قرار إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي وينتهي دوره عند هذا الحدّ ولا يعود له أي عمل بعد ذلك

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