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وسائل إعلام إسرائيلية: إغلاق المجال الجوي في الجولان أمام الرحلات المدنية بعد الهجوم في سوريا

Lebanon 24
14-10-2021 | 02:06
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