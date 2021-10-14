ميقاتي يدعو الجميع الى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان ويتابع مع قائد الجيش الاجراءات التي يتم اتخاذها لضبط الوضع في منطقة الطيونة -العدلية وتوقيف المتسببين

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