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يستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الأثناء في عين التينة نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا والوفد المرافق

Lebanon 24
14-10-2021 | 06:20
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