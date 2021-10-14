يستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الأثناء في عين التينة نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا والوفد المرافق

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