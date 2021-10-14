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اطلاق النار الكثيف لا يزال مستمرا في محيط مستديرة الطيونة والشوارع السكنية الداخلية واطلاق عدد من القذائف الصاروخية (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
14-10-2021 | 06:40
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