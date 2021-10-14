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إصابة أحد المواطنين بإطلاق النار وسقوطه أرضاً عند مستديرة الطيونة أثناء تجاوزه الطريق (الجديد)

Lebanon 24
14-10-2021 | 06:43
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