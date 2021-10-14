وزير الداخلية: مجلس الامن المركزي شدد على الحفاظ على السلم الاهلي وشددنا على اتخاذ كامل الاجراءات بدءا بضبط الوضع الامني على الارض ومعلوماتنا تُفيد عن سقوط 6 قتلى

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