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وزير الداخلية: الذين حضّروا للتظاهرة أكدوا لنا أنها ستكون سلمية ولم يكن لدى قادة الاجهزة الامنية معلومات عن إطلاق الرصاص الحيّ على الرؤوس

Lebanon 24
14-10-2021 | 07:06
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