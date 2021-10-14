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وزير الداخلية: التظاهرة التي كانت تحضر كانت نخبوية والجريمة التي حصلت هي بعمليات القنص التي أصابت الرؤوس

Lebanon 24
14-10-2021 | 07:13
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