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مساعدة وزير الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ستقدم دعما إضافيا بـ67 مليون دولار للجيش اللبناني

Lebanon 24
14-10-2021 | 09:02
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