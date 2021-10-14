27
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
مساعدة وزير الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ستقدم دعما إضافيا بـ67 مليون دولار للجيش اللبناني
Lebanon 24
14-10-2021
|
09:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي: الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 45 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 45 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا
14/10/2021 18:52:09
14/10/2021 18:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة: الولايات المتحدة ستقدم لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى الشعب الأفغاني
Lebanon 24
وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة: الولايات المتحدة ستقدم لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى الشعب الأفغاني
14/10/2021 18:52:09
14/10/2021 18:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها
14/10/2021 18:52:09
14/10/2021 18:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعدة أميركية للجيش بـ67 مليون دولار... هذا ما قالته نولاند عن العرض الايراني للبنان
Lebanon 24
مساعدة أميركية للجيش بـ67 مليون دولار... هذا ما قالته نولاند عن العرض الايراني للبنان
14/10/2021 18:52:09
14/10/2021 18:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
الجيش يتدّخل ويعمل على تطويق إشتباكات الطيونة وإعادة الهدوء إلى المنطقة
Lebanon 24
الجيش يتدّخل ويعمل على تطويق إشتباكات الطيونة وإعادة الهدوء إلى المنطقة
04:00 | 2021-10-14
14/10/2021 04:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالاسماء... قتلى إشتباكات الطيونة -بدارو
Lebanon 24
بالاسماء... قتلى إشتباكات الطيونة -بدارو
06:00 | 2021-10-14
14/10/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتصالات مستمرة لحل قضية "ملف البيطار" وهذا ما قاله بري لوزير العدل
Lebanon 24
الاتصالات مستمرة لحل قضية "ملف البيطار" وهذا ما قاله بري لوزير العدل
22:06 | 2021-10-13
13/10/2021 10:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقفل المدارس غدًا؟... هذا ما أعلنته وزارة التربية
Lebanon 24
هل ستقفل المدارس غدًا؟... هذا ما أعلنته وزارة التربية
14:01 | 2021-10-13
13/10/2021 02:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه الكبير...كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه الكبير...كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
13:49 | 2021-10-13
13/10/2021 01:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:36 | 2021-10-14
الخارجية المصرية: ندعو كافة الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس
11:48 | 2021-10-14
الرئيس عون: سأسهر على ان يبلغ التحقيق حقيقة ما جرى وصولاً الى محاسبة المسؤولين عنه والمحرّضين عليه مثله مثل أيّ تحقيق قضائيّ آخر
11:46 | 2021-10-14
الرئيس عون: إنني بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لن نتساهل ولن نستسلم الى أيّ أمر واقع يمكن ان يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانيين
11:45 | 2021-10-14
الرئيس عون: إنّني اطمئن اللبنانييّن انّ عقارب الساعة لن تعود الى الوراء ونحن ذاهبون بإتجاه الحل وليس في اتجاه أزمة
11:44 | 2021-10-14
الرئيس عون: لن نسمح لأحد بأن ياخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته
11:42 | 2021-10-14
الرئيس عون: ليس مقبولا ان يعود السلاح لغة تخاطب بين الافرقاء اللبنانيين لأننا جميعاً اتّفقنا على ان نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا
فيديو
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
14/10/2021 18:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
08:44 | 2021-10-13
14/10/2021 18:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
10:22 | 2021-10-12
14/10/2021 18:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact