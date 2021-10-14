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أخبار عاجلة
الدفاع المدني: إستقدام طوافة تابعة للجيش للمساهمة في اخماد النيران المندلعة في أحراج بلدة جوار الرمل - قرطبا
Lebanon 24
14-10-2021
|
10:00
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