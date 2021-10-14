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ميقاتي: أنا قلت أنني أريد التخفيف من الارتطام ولا سيولة معنا بتاتا ونسعى باللحم الحيّ لتأمين حاجات المواطنين

Lebanon 24
14-10-2021 | 10:40
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