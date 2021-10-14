ميقاتي: الكهرباء ستُصبح من 10 إلى 12 ساعة في اليوم عند رأس السنة ونعمل على حلّ دائم للكهرباء ونتمنى أن ينال موافقة الأطراف اللبنانيين وتمويله جاهز

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