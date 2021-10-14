فرنجية: رحم الله الشهداء الذين وأدوا بدمهم اليوم الفتنة وكل التقدير للوعي وحسّ المسؤولية لدى حزب الله وحركة أمل اللذين حالا دون الانجرار الى هذه الفتنة والتمنّي أن تقوم القوى الأمنية بدورها لضبط الوضع ومعاقبة المجرمين

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