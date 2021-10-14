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ميقاتي: القضية اليوم ان النواب والوزراء لديهم محكمة خاصة تماما كما لكل جهة قضاء خاص بها وبرأيي لا بد من ان تذهب قضية انفجار المرفأ الى السلطة القضائية الاعلى وهنا لا بد من ان تتخذ الجهات المعنية القرار في هذا الشأن

Lebanon 24
14-10-2021 | 10:48
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وزير العدل هنري خوري لـ"الجديد" عن انفجار المرفأ: لا سلطة لي على القاضي وهو يقوم بعمله وفق الدستور وهناك سرية للتحقيق لا تسمح لي بالإطلاع عليه ولن أدخل بالتجاذبات السياسية في هذه القضية
lebanon 24
15/10/2021 00:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع المواجهة السياسية والقضائية بقضية انفجار المرفأ ونصرالله عن البيطار "ما عَش ينحمل"!
lebanon 24
15/10/2021 00:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي ضحايا انفجار المرفأ: من يهاجم القضاء وأهالي 4 آب هو المتهم الاساسي فنحن لا نقبل بتهديد القاضي في وسط العدلية ونرفض تسييس قضيتنا
lebanon 24
15/10/2021 00:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نريد معرفة الحقيقة الكاملة بشأن كارثة انفجار المرفأ وأنا شخصياً أتابع الموضوع وعلى تواصل مباشر مع وزير العدل بهذا الشأن
lebanon 24
15/10/2021 00:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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