ميقاتي: القضية اليوم ان النواب والوزراء لديهم محكمة خاصة تماما كما لكل جهة قضاء خاص بها وبرأيي لا بد من ان تذهب قضية انفجار المرفأ الى السلطة القضائية الاعلى وهنا لا بد من ان تتخذ الجهات المعنية القرار في هذا الشأن

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