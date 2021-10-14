ميقاتي: بلغني ان القاضي البيطار بصدد اصدار القرار الظني قبل رأس السنة وانا لا اسمح لنفسي التواصل مع القاضي البيطار اما اذا اراد الاتصال بي ورؤيتي فانا جاهز وبكل سرور

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