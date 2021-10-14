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ميقاتي: بلغني ان القاضي البيطار بصدد اصدار القرار الظني قبل رأس السنة وانا لا اسمح لنفسي التواصل مع القاضي البيطار اما اذا اراد الاتصال بي ورؤيتي فانا جاهز وبكل سرور

Lebanon 24
14-10-2021 | 10:49
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