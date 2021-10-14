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ميقاتي: هناك طلب كبير على الدولار ونحن في سوق بيروت نخدم السوقين اللبنانية والسورية وهذا ما يؤدّي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار

Lebanon 24
14-10-2021 | 10:56
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