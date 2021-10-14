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الرئيس عون: ليس مقبولا ان يعود السلاح لغة تخاطب بين الافرقاء اللبنانيين لأننا جميعاً اتّفقنا على ان نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا

Lebanon 24
14-10-2021 | 11:42
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