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الرئيس عون: إنّني اطمئن اللبنانييّن انّ عقارب الساعة لن تعود الى الوراء ونحن ذاهبون بإتجاه الحل وليس في اتجاه أزمة

Lebanon 24
14-10-2021 | 11:45
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