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الخرطوم: نعترض على منح رئيس المفوضية صفة عضو مراقب لإسرائيل قبل التشاور مع الأعضاء

Lebanon 24
14-10-2021 | 17:30
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