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كنعان: البطاقة التمويلية أقرّها المجلس النيابي والتمويل المطلوب لها مسؤولية الحكومة ويجب حسم هذه المسألة في أسرع وقت

Lebanon 24
23-11-2021 | 06:22
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