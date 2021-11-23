أخبار عاجلة

حمدوك لـ"الشرق": التحوّل الديمقراطي مسؤولية مشتركة بيننا والعسكريين

Lebanon 24
23-11-2021 | 06:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية: ناقشت مع حمدوك سٌبُل العودة إلى الانتقال الديمقراطي بالسودان (الشرق)
lebanon 24
23/11/2021 15:35:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الوزير بلينكن تحدث إلى حمدوك والبرهان وأكد أهمية عودة السودان إلى المسار الديمقراطي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
23/11/2021 15:35:18 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع بالقصر الرئاسي ضم البرهان وحميدتي وحمدوك ناقش عددا من القضايا وبحث التنسيق بين الأطراف (الشرق)
lebanon 24
23/11/2021 15:35:18 Lebanon 24 Lebanon 24
حمدوك لـ"رويترز": الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية للسودان أحد أسباب عودتي وملتزمون بالديمقراطية والحفاظ على الحقوق ومن بينها حرية التعبير والتجمعات السلمية
lebanon 24
23/11/2021 15:35:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:32 | 2021-11-23
08:25 | 2021-11-23
08:13 | 2021-11-23
08:03 | 2021-11-23
07:58 | 2021-11-23
07:24 | 2021-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website