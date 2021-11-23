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واشنطن: تنسيق مع الصين والهند واليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية لاستخدام احتياطي النفط

Lebanon 24
23-11-2021 | 07:14
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