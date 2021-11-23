أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي: ننسق مع الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا لفرض عقوبات على بيلاروسيا

Lebanon 24
23-11-2021 | 09:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج تدعو لإعادة حمدوك والحكومة الانتقالية للسلطة بالسودان
lebanon 24
23/11/2021 18:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وسويسرا تدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في السودان
lebanon 24
23/11/2021 18:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: سنعلن العقوبات الجديدة على أشخاص وكيانات لها علاقة بأزمة بيلاروسيا خلال الأيام المقبلة (الشرق)
lebanon 24
23/11/2021 18:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا
lebanon 24
23/11/2021 18:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:40 | 2021-11-23
11:29 | 2021-11-23
11:28 | 2021-11-23
11:24 | 2021-11-23
10:52 | 2021-11-23
10:32 | 2021-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website