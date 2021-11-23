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أخبار عاجلة
الأمم المتحدة تُعلن إجلاء عائلات موظفيها من إثيوبيا مع اقتراب جبهة تيغراي من العاصمة
Lebanon 24
23-11-2021
|
09:53
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