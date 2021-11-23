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أخبار عاجلة
البيت الأبيض: أوضحنا أن ما نفضله هو أن تتخذ البلدان المنتجة للنفط إجراءات لزيادة الإمدادات (الجزيرة)
Lebanon 24
23-11-2021
|
15:48
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