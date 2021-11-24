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الرئيس عون أصرّ خلال اجتماعه بوزير المال وحاكم مصرف لبنان على بدء مهام التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتنفيذ العقد بين الشركة والدولة اللبنانية

Lebanon 24
24-11-2021 | 05:23
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